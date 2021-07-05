Умер режиссер «Смертельного оружия» Ричард Доннер

Умер режиссер Ричард Доннер, наиболее известный по циклу фильмов «Смертельное оружие». Его смерть подтвердила супруга Лорен Шуллер Доннер, сообщил портал Deadline.

Что послужило причиной кончины режиссера, пока не уточняется.

Доннер снял все четыре части фильма «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером. Он также планировал поставить пятую серию, которая стала бы заключительной.

Кроме того, Ричард Доннер снял «16 кварталов», хоррор «Омен», «Леди-ястреб», а также приключенческую комедию «Балбесы» и «Супермена». Режиссеру был 91 год.

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