Скончалась итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра

Популярная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра умерла в понедельник после продолжительной болезни, сообщила газета Corriere della Sera. Теледиве было 78 лет.

Карра попросила для себя простой деревянный гроб и урну для собственного праха, сообщил хореограф и бывший спутник певицы Серджо Япино. По его словам, несмотря на то что у нее не было своих детей, она помогала тысячам несовершеннолетних. Карра заботилась о них по программе удаленного усыновления. Теледива несколько десятилетий назад вела программу под названием Amore, благодаря которой были усыновлены свыше 150 тысяч детей.

О месте и дате прощания с певицей будет сообщено дополнительно.

Наибольшую известность певица приобрела с песней A far l`amore comincia tu («Сделай первый шаг, чтобы заняться любовью»). Эта композиция вошла в хит-парады разных стран.

Советскому телезрителю Карра стала известна благодаря записи музыкальной передачи Millemilioni («Тысяча миллионов»). Каждая из пяти частей программы записывалась в одной из мировых столиц, одна часть была сделана в Москве.

В 2013–2016 годах певица участвовала в итальянском аналоге музыкального шоу «Голос», где была одним из наставников. Также она была ведущей Евровидения в Италии. Кроме этого, Карра писала детские книги и выпустила десятки музыкальных альбомов.

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