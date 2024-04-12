Знаменитости 12 апреля 2024, 18:46 Рианну обвинили в богохульстве Певицу Рианну раскритиковали в Сети из-за образа монахини на обложке журнала Ik Aldama / Global Look Press

Читать 360tv в

Певица Рианна снялась в образе монахини для обложки журнала Interview. Откровенная фотосессия вызвала бурю негодования у пользователей Сетей. В комментариях под ее постом в Instagram* некоторые из поклонников обвинили звезду в богохульстве.

На снимке певица позировала в головном уборе как у католических монахинь и белой мокрой рубашке, которую она распахнула, частично обнажив грудь. На ее лице красовалась маленькая татуировка в виде креста, а губы были подчеркнуты ярко-красным цветом.

Реклама

«Я мусульманин, но считаю, что это очень неуважительно», «Хоть я и атеист, но даже я охнул», «Это неуважительно по отношению к католикам», «Богохульство. Позор тебе», «Христианство слишком открыто не уважают», — возмутились пользователи Сети.

В самом интервью певица поделилась, что планирует сделать пластическую операцию. Она призналась, что ей бывает сложно соответствовать своему возлюбленному рэперу A$AP Rocky, который, по ее мнению, слишком много внимания уделяет своему стилю.

Ранее Рианна решила продать пентхаус в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов. Площадью двухуровневой квартиры превышает 850 квадратных метров.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.