Знаменитости 13 марта 2024, 17:29 Певица Рианна выставила на продажу пентхаус за 25 млн долларов в Лос-Анджелесе

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Певица Рианна решила продать двухуровневую квартиру площадью более 850 квадратных метров в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт Robb Report.

Отмечается, что пентхаус находится на 40-м этаже элитного небоскреба The Century. В квартире высокие потолки, красивый вид на Тихий океан, четыре террасы, своя библиотека с камином и кинозал.

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Как сообщил сайт kp.ru, ранее эта квартира принадлежала актеру и звезде сериала «Друзья» Мэттью Перри.