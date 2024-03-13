13 марта 2024, 17:29
Певица Рианна выставила на продажу пентхаус за 25 млн долларов в Лос-Анджелесе
Певица Рианна решила продать двухуровневую квартиру площадью более 850 квадратных метров в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт Robb Report.
Отмечается, что пентхаус находится на 40-м этаже элитного небоскреба The Century. В квартире высокие потолки, красивый вид на Тихий океан, четыре террасы, своя библиотека с камином и кинозал.
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Как сообщил сайт kp.ru, ранее эта квартира принадлежала актеру и звезде сериала «Друзья» Мэттью Перри.
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