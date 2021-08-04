Рианна пополнила список миллиардеров Forbes

Музыка, производство косметики и нижнего белья позволили певице Рианне (Робин Рианна Фенти) войти в список миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Издание оценило ее состояние в 1,7 миллиарда долларов.

Статус сделал Рианну самой богатой певицей в мире и второй по богатству представительницей шоу-бизнеса. Лидерство в этом рейтинге уже несколько лет удерживает телеведущая Опра Уинфри с состоянием в 2,7 миллиарда долларов.

Основной доход певице принес ее косметический бренд Fenty Beauty, который она запустила в 2017 году. Рианна владеет 50% компании. Совладельцем бренда является холдинг Louis Vuitton Моеt Hennessy. На косметику приходится основная часть дохода артистки, которая составила 1,4 миллиарда долларов.

Дополнительный вклад в состояние Рианны в размере 270 миллионов долларов внесла компания по производству и продаже нижнего белья Savage x Fenty. Весь бренд оценили в один миллиард долларов, но большая часть принадлежить TechStyle Fashion Group и компании Marcy Venture Partners, связанную с рэпером Jay-Z. Остальная часть дохода Рианны приходится на ее музыкальную деятельность.