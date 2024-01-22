Знаменитости 22 января 2024, 20:00 Результат работы украинской стороны. Лолита отреагировала на упреки за старый пост о Зеленском Лолита назвала интерес к посту о Зеленском результатом работы украинской стороны РИА «Новости»

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Певица Лолита Милявская прокомментировала упреки в свой адрес из-за поста 2019 года с поздравлениями украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Артистка опубликовала свое обращение в Telegram-канале.

Лолита заявила, что на фоне траура в Донецке только ленивый не прислал ей старый пост, который выдают за новый. Артистка объяснила, что ничего не удаляет из своей ленты, так как для этого нет оснований.

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«И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», — отметила певица.

Артистка добавила, что понимает, «кто это работает» и «для чего это надо». По ее словам, интерес к посту о Зеленском стал результатом работы украинской стороны.

«А надо для чего? Чтобы мы друг другу горло перегрызли», — заключила Лолита.

Речь шла о посте, в котором певица в шутку заявила о покупке билетов в Киев и предположила, что с приходом Зеленского к власти ситуация на Украине изменится в лучшую сторону.

Украинские власти ранее обратились в главный офис шведского стримингового сервиса Spotify с просьбой удалить композиции российских артистов, поддержавших проведение спецоперации. Инициатором стал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.