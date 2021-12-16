Отпевание Сергея Соловьева проходит в Москве. Прямая трансляция

Родные и близкие утром 16 декабря в Москве прощаются с режиссером Сергеем Соловьевым. Он скончался 13 декабря в возрасте 76 лет.

Согласно последней воле режиссера, гражданская панихида не проводится. Отпевание проходит в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Соловьева, который скончался от сердечной недостаточности, похоронят на Троекуровском кладбище.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР. Его отец был начальником особого отдела НКВД одной из частей Карельского фронта.

Семья Соловьевых некоторое время из-за службы отца жила в Северной Корее, в 1950-х годах они поселились в Ленинграде.

Сергей Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа — мастерскую Михаила Ромма и Александра Столпера. Большую популярность ему принес его фильм «Асса», а также такие картины «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Сто дней после детства» и другие.

В 1980-х годах был женат на актрисе Татьяне Друбич, в браке у них родилась дочь Анна.