Знаменитости 08 июня 2023, 21:31 Режиссера Панфилова перевели на реабилитацию Кинорежиссера Глеба Панфилова выписали из клиники и перевели на реабилитацию РИА «Новости»

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Кинорежиссера Глеба Панфилова, вдовца Инны Чуриковой, выписали из больницы и перевели на реабилитацию. В клинику 88-летний деятель культуры попал с инфарктом головного мозга, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сейчас в его состоянии наметилась положительная динамика. Накануне появилась информация, что режиссера сняли с аппарата ИВЛ. Медики допускают, что реабилитация знаменитости займет продолжительное время. У Панфилова выявлены нарушения движения левой стороны — руки и ноги.

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Информация о госпитализации Глеба Панфилова появилась 11 мая. Его поместили в Одинцовскую больницу с подозрением на инсульт. Режиссер в январе пережил смерть супруги Инны Чуриковой, с которой прожил более полувека.

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал, что с остояние госпитализированного с инсультом и пневмонией советского и российского режиссера Глеба Панфилова улучшилось. Для восстановления именитому режиссеру потребуется время.