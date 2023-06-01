Эксклюзив 01 июня 2023, 11:26 «Дела очень хорошие». Директор «Ленкома» — о состоянии режиссера Панфилова Директор «Ленкома» Варшавер рассказал о дальнейшей реабилитации режиссера Панфилова РИА «Новости»

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Состояние госпитализированного с инсультом и пневмонией советского и российского режиссера Глеба Панфилова улучшилось, его готовят к переводу в реабилитационный центр. Об этом «360» рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней», — сообщил он.

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Варшавер также опроверг появившуюся в СМИ информацию об отключении режиссера от аппарата искусственной вентиляции легких, заметив, что не понимает, кто это придумал. Он заявил, что эти сведения не соответствуют действительности, поскольку Панфилов к ИВЛ никогда не был подключен. Директор «Ленкома» также сообщил, что режиссера в больнице ежедневно навещает сын. Панфилов пока не разговаривает, но все понимает. Варшавер добавил, что для восстановления ему потребуется время.

«Время лечит, не зря говорят», — заключил он.

Кинорежиссера госпитализировали в мае с геморрагическим инсультом и воспалением легких. По данным СМИ, в четверг Панфилова отключили от аппарата ИВЛ. Теперь деятелю искусства предстоит длительная реабилитация.