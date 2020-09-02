«Я плачу, как и многие другие»: актриса Екатерина Волкова из «Ворониных» отреагировала на смерть Бориса Клюева

Исполнительница одной из главных ролей в ситкоме «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что оплакивает смерть Бориса Клюева. Она заявила, что любит его и поблагодарила за помощь и поддержку.

«Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли папой, и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память», — написала Волкова на своей странице в Instagram.

Волкова добавила, что Клюев навсегда останется в ее сердце и сердцах зрителей.

Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Клюев снялся во многих полнометражных фильмах и телесериалах. Еще студентом он начал играть в Малом театре, где и служил до конца дней.