Режиссер Кэмерон подтвердил легенду создания сиквела «Чужой»

Режиссер Джеймс Кэмерон подтвердил известную легенду о том, как он продвинул идею сиквела фильма «Чужой» Ридли Скотта. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на CinemaBlend.

По его словам, у него была встреча с представителями 20th Century Fox, на которой он представил зарисовки по второму фильму серии. Он поделился с ними идеей для названия будущего фильма

«Я написал большими буквами „Чужой“. И добавил S в конце. А потом я сказал: „Но вот во что это превратится на самом деле“ и нарисовал две линии поперек S, превратив ее в знак доллара», — уточнил Кэмерон.

Он добавил, что название приняли и ни разу не пытались поменять.

Ранее голливудский актер Дуэйн Джонсон отказал коллеге по цеху Вину Дизелю в просьбе вернуться в «Форсаж». По словам артиста, они не раз обсуждали этот вопрос с приятелем, однако его мнение останется неизменным.

По словам Джонсона, он всегда будет поддерживать актеров франшизы и болеть за успех фильма, однако нет никаких шансов на то, что он вернется в проект.