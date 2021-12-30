Актер Дуэйн Джонсон заявил, что не собирается возвращаться в «Форсаж»

Голливудский актер Дуэйн Джонсон отказал коллеге по цеху Вину Дизелю в просьбе вернуться в «Форсаж». По словам артиста, они не раз обсуждали этот вопрос с приятелем, однако его мнение останется неизменным. Об этом сообщил CNN.

Джонсон добавил, что удивился посту, который опубликовал Дизель в своем Instagram-аккаунте.

«Недавний публичный пост Вина стал примером его манипуляции. Мне не понравилось, что он упомянул своих детей, а также смерть Пола Уокера», — процитировало радио «Комсомольская правда» слова актера.

По словам Джонсона, он всегда будет поддерживать актеров франшизы и болеть за успех фильма, однако нет никаких шансов на то, что он вернется в проект.

«Тем не менее, я уверен во вселенной „Форсаж“ и ее способности постоянно доставлять удовольствие аудитории, и я искренне желаю моим бывшим коллегам по фильму и членам съемочной группы удачи и успехов в следующей главе», — добавил он.

Также актер сообщил, что донес свою позицию до партнеров из Universal. Они поняли его и поддержали.

Ранее сообщалось, что актер Дуэйн Джонсон подарил своей матери на Рождество белоснежный Cadillac CT5 стоимостью около 50 тысяч долларов.