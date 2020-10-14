Режиссер Евгений Писарев: «Пугачева отказалась петь в Швеции»

По данным «Газеты.ru», Пугачева должна была исполнять партию в мюзикле «Шахматы» на музыку ABBA. Писарев спрашивал у певицы, с чем связан ее отказ, но не рассказал, что та ему ответила.

«У Аллы Пугачевой несколько раз была возможность променять народную любовь советских слушателей на международную карьеру. Она этим не воспользовалась», — заключил он и добавил, что не знает, жалеет певица или нет.

Ранее Максим Галкин ответил на появившиеся в интернете слухи об их разводе с Аллой Пугачевой. Юморист опубликовал на своей странице в Instagram совместные фото с певицей.

«Не дождетесь, сплетники», — подписал Галкин серию из двух снимков, на которых он запечатлен вместе с Пугачевой. Подписчики и друзья в комментариях к фотографиям поддержали звездную пару.

Пост всего за несколько часов собрал почти полмиллиона отметок «нравится» и более восьми тысяч комментариев.