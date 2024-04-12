Знаменитости 12 апреля 2024, 14:12 Рестораном Гарика Харламова займутся судебные приставы Shot: долг компании комика Харламова Hot Dog Bulldog передали судебным приставам РИА «Новости»

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Против сети предприятий комика Гарика Харламова Hot Dog Bulldog возбудили исполнительное производство. Долг компании в размере более 58 тысяч рублей будут взыскивать судебные приставы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, с августа по ноябрь 2022 года предприятие юмориста не оплачивало услуги связи, в результате чего перед фирмой «Кантриком» образовался долг — 58,1 тысяча рублей. На неделе дело передали приставам.

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Также Федеральная налоговая служба заморозила счета предприятия по доставке еды «Здрасьте, приехали!», основанного резидентом Comedy Club. Бизнес юморист запустил в мае 2022 года. Руководителем он назначил свою сводную сестру, 24-летнюю Алину Маланию. Однако фирма не могла сдать никаких документов с 2023 года.