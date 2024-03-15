15 марта 2024, 11:17
Налоговая заблокировала счета компании юмориста Харламова
Shot: ФНС заблокировала счета службы доставки юмориста Харламова
Федеральная налоговая служба заморозила счета предприятия по доставке еды «Здрасьте, приехали!», основанного резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Вероятно, компания скоро закроется, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, Харламов запустил бизнес по доставке еды и напитков в мае 2022 года. Руководителем он назначил свою сводную сестру, 24-летнюю Алину Маланию.
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Несмотря на настойчивые требования ФНС предоставить финансовые отчеты, компания не могла сдать никаких документов с 2023 года. Из-за отсутствия налоговой отчетности счета фирмы заблокировали.
Ранее комик Руслан Белый* создал в России «Большую семерку» из иноагентов. Компания будет специализироваться на работе с информацией.
* Признан иноагентом на территории России.
Еда
Бизнес
Гарик Харламов
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