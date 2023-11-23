Эксклюзив 23 ноября 2023, 10:45 «Постоянно обо мне неправду пишут». Бари Алибасов опроверг слухи об опухоли Продюсер Бари Алибасов опроверг проведение операции по удалению опухоли РИА «Новости»

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Советский и российский музыкант, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов находится дома в кругу семьи. Он опроверг «360» слухи о госпитализации и серьезном заболевании.

«Я об этом регулярно слышу. Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный — постоянно обо мне [неправду] пишут. Но чаще, конечно, пишут что-то такое чистое и светлое», — сказал он.

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Бари Алибасов подтвердил, что находится дома и чувствует себя прекрасно, пьет чай и ест лапшу. Он заявил, что проводит время с женой и собакой.

Информацию об экстренной операции по удалению опухоли опубликовал Telegram-канал Shot. У Алибасова якобы обнаружили сантиметровую кисту в репродуктивной системе. Врачи убедились, что она доброкачественная, но решили удалить новообразование и исключить риски.