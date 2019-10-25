Фадеев рассказал, почему ушел из проекта «Голос.Дети»
Продюсер Максим Фадеев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» объяснил, почему ушел из проекта «Голос.Дети», где был наставником юных артистов. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Максим Фадеев отметил, что не ссорился с организаторами проекта и работа шла хорошо. Причиной стали родители участников, которые скандалами портили впечатление о своих детях.
«В итоге ты живешь не в том, чтобы помогать, а в том, чтобы работать психотерапевтом. Мне это надоело», — сказал продюсер.
По его словам, большинство родителей приводят детей на передачу, чтобы удовлетворить свои нереализованные еще много лет назад амбиции. Максим Фадеев отметил, что каждый участник шоу — это личность и с ним не надо общаться, как с ребенком.