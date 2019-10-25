Фадеев рассказал, почему ушел из проекта «Голос.Дети»

Максим Фадеев отметил, что не ссорился с организаторами проекта и работа шла хорошо. Причиной стали родители участников, которые скандалами портили впечатление о своих детях.

«В итоге ты живешь не в том, чтобы помогать, а в том, чтобы работать психотерапевтом. Мне это надоело», — сказал продюсер.

По его словам, большинство родителей приводят детей на передачу, чтобы удовлетворить свои нереализованные еще много лет назад амбиции. Максим Фадеев отметил, что каждый участник шоу — это личность и с ним не надо общаться, как с ребенком.