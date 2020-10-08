Решетова оценила возможность возвращения к Тимати после «Холостяка»

Модель Анастасия Решетова оценила возможность возвращения к бывшему возлюбленному рэперу и продюсеру Тимуру Юнусову (Тимати) после его участия в программе «Холостяк» на ТНТ.

Накануне появились новости о том, что Тимати будет участвовать в шоу, главной задумкой которого является поиск невесты для завидного жениха. Решетова, которая 16 октября прошлого года родила от Тимати сына Ратмира, рассказала, как изменятся их семейные отношения после таких новостей, информирует сайт Cosmo.ru.

«Как бы ни было, жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после „Холостяка“ я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются», — заключила Анастасия.

Девушка рассказала, что постоянно водит ребенка в бассейн, где он учится плавать с персональным тренером. Модель отметила, что сын хорошо держится на воде, ныряет и умеет сам вылезать из бассейна.

Решетова написала в своем Instagram-аккаунте, что Ратмир быстро растет, и в будущем она хотела бы родить еще детей. Подписчики поддержали модель. Многие из них оставили комплименты их с Юнусовым сыну. Часть людей выразила сожаление в том, что пара рассталась, пишет ИА Nation News.

Ранее Анастасия ответила на слухи о своей причастности к разрыву Тимати с его экс-избранницей Аленой Шишковой.