Решетова ответила на слухи о причастности к расставанию Тимати и Шишковой

Модель Анастасия Решетова ответила на слухи о своей причастности к расставанию бывшего возлюбленного Тимура Юнусова (Тимати) с его экс-избранницей Аленой Шишковой.

На днях Решетова написала в своем Instаgrаm-аккаунте о разрыве с музыкантом. Под постом появилась масса комментариев об эффекте «бумеранга». Подписчики Анастасии считают, что именно она стала причиной расставания Шишковой с рэпером.

Девушка не оставила обвинения без внимания. Она заявила, что причина прекращения отношений Юнусова и Шишковой заключается не в ней, информирует «Экспресс газета».

«Я не имею отношения к расставанию родителей Алисы (дочь Алены и Тимура — прим.ред.). Просто так случилось, что мы с Тимати познакомились спустя небольшое время после ее рождения», — написала модель.

Бывшие возлюбленные Тимати не раз демонстрировали поклонникам свои дружественные отношения. Решетова и Шишкова даже вместе выпустили коллекцию косметики.

По информации СМИ, Тимур и Анастасия начали встречаться в 2015 году. 16 октября прошлого года у пары родился сын, которого назвали Ратмиром.