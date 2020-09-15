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    15 сентября 2020, 17:04

    Решетова ответила на слухи о причастности к расставанию Тимати и Шишковой

    Полина Петрова

    Модель Анастасия Решетова ответила на слухи о своей причастности к расставанию бывшего возлюбленного Тимура Юнусова (Тимати) с его экс-избранницей Аленой Шишковой.
    Решетова ответила на слухи о причастности к расставанию Тимати и Шишковой

    На днях Решетова написала в своем Instаgrаm-аккаунте о разрыве с музыкантом. Под постом появилась масса комментариев об эффекте «бумеранга». Подписчики Анастасии считают, что именно она стала причиной расставания Шишковой с рэпером.

    Девушка не оставила обвинения без внимания. Она заявила, что причина прекращения отношений Юнусова и Шишковой заключается не в ней, информирует «Экспресс газета».

    «Я не имею отношения к расставанию родителей Алисы (дочь Алены и Тимура — прим.ред.). Просто так случилось, что мы с Тимати познакомились спустя небольшое время после ее рождения», — написала модель.

    Бывшие возлюбленные Тимати не раз демонстрировали поклонникам свои дружественные отношения. Решетова и Шишкова даже вместе выпустили коллекцию косметики.

    По информации СМИ, Тимур и Анастасия начали встречаться в 2015 году. 16 октября прошлого года у пары родился сын, которого назвали Ратмиром.

    Новости SMI.FM