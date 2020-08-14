Рэперы выступят в Москве в память о Картрайте

Создатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный под псевдонимом Ресторатор, анонсировал еще одну вечеринку. В этот раз друзья и знакомые музыканта соберутся почтить память рэпера в московском клубе.

В это воскресенье в 19:00 Александр Тимарцев планирует собрать друзей и фанатов репера в московском клубе IZI, чтобы вспомнить творчество Энди Картрайта, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Среди участников уже заявлены: Murovei, Pastor Napas, MankyMonk, Принцип, Obe 1 Kanobe, Kaje и Kripl. Ведущим будет Mc Kriss.

Вход на вечеринку стоит 700 рублей. Ресторатор отметил, что вырученные деньги он лично передаст матери погибшего рэпера.

Накануне Ресторатор подобное мероприятие провел в Санкт-Петербурге. В нем участвовали DMT XIII, Кажэ, Крип-а-Крип, KnownАim, Наби Набат и другие реперы. Вырученные с этой вечеринки средства Тимарцев также передал матери Картрайта.