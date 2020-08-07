Друзья Энди Картрайта провели вечеринку в память о рэпере, несмотря на пандемию. Видео

В Санкт-Петербурге проходит вечеринка в память о расчлененном женой рэпере Энди Картрайте. Импровизированный концерт организовали его друзья-рэперы и другие знакомые, чтобы почтить память убитого.

О том, что будет организован такой концерт, на своей странице в Instagram сообщил Александр Тимарцев, известный как Ресторатор. Вечеринка проходит в пространстве GLAVLOFT на Лиговском проспекте. В ней участвуют такие музыканты как DMT XIII, Кажэ, Крип-а-Крип, KnownАim, Наби Набат, Gokilla, Jekajio, Витя CLassic, Dani Desh. Деньги, собранные с концерта, будут переданы матери Энди.

Рэпера нашли расчлененным 30 июля в его квартире на Невском проспекте. Подозреваемой пока считается его жена Марина Кохал, которая могла напасть на него в ходе конфликта.

Кохал арестовали 3 августа. Она утверждает, что сама нашла своего супруга мертвым, и предположила, что он погиб от передозировки наркотиков. Так как, по ее мнению, такая смерть могла испортить память о музыканте, она расчленила мужа, а его поклонникам собиралась сказать, что он исчез.

В Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса до 8 августа сохраняется запрет на массовые мероприятия.