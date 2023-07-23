Эксклюзив 23 июля 2023, 16:05 Рэпера Лигалайза потребовали признать иностранным агентом Общественник Бородин: обратились с просьбой в Генпрокуратуру признать Лигалайза иноагентом Скриншот видео Youtube

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Рэпера Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз, следует признать иностранным агентом на территории России за высказывания в адрес Вооруженных сил и президента Владимира Путина в эфире YouTube-канала блогера Юрия Дудя*. Об этом «360» заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Считаю, что Меньшикова следует признать физическим лицом — иностранным агентом. В том случае, если прокуратура совместно МВД установит факт иностранного финансирования, мы будем настаивать на этом», — сказал он.

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Бородин отметил, что важно не только привлечь музыканта к административной ответственности, а именно признать его иностранным агентом.

«Потому что Дудь* наверняка ему платил деньги, а он сам иноагент. Вчера обратились в Генпрокуратуру, чтобы данного артиста проверили на дискредитацию армии. Мы в рамках федерального проекта видели видео, в котором Лигалайз дискредитировал органы власти, армию и президента Владимира Владимировича Путина», — добавил глава проекта.

Бородин предположил, что Генпрокуратура переправит обращение в отдел по борьбе с экстремизмом МВД России.

Ранее стало известно, что Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Лигалайза на предмет дискредитации Вооруженных сил.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.