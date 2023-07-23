Знаменитости 23 июля 2023, 15:16 Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию Вооруженных сил России Mash: рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС России после интервью Дудю Скриншот видео Youtube

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Правоохранительные органы проверят рэпера Лигалайза на дискредитацию Вооруженных сил России после интервью блогеру Юрию Дудю*. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, официальную бумагу на Андрея Меньшикова (Лигалайз) уже отправили в Генеральную прокуратуру. В ней говорится, что музыканта не признали иностранным агентом и не запрещали въезд в Россию, он может собирать концерты и зарабатывать на русских слушателях без ограничений.

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Инициатором обращения в ведомство стал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В последнем интервью Дудю* рэпер поделился своей оценкой ситуации со специальной операцией, осуждая действия российских властей и армии.

Ранее за дискредитацию российской армии на 50 тысяч рублей оштрафовали музыканта Бориса Гребенщикова.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.