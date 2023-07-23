23 июля 2023, 15:16
Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию Вооруженных сил России
Mash: рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС России после интервью Дудю
Правоохранительные органы проверят рэпера Лигалайза на дискредитацию Вооруженных сил России после интервью блогеру Юрию Дудю*. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, официальную бумагу на Андрея Меньшикова (Лигалайз) уже отправили в Генеральную прокуратуру. В ней говорится, что музыканта не признали иностранным агентом и не запрещали въезд в Россию, он может собирать концерты и зарабатывать на русских слушателях без ограничений.
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Инициатором обращения в ведомство стал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
В последнем интервью Дудю* рэпер поделился своей оценкой ситуации со специальной операцией, осуждая действия российских властей и армии.
Ранее за дискредитацию российской армии на 50 тысяч рублей оштрафовали музыканта Бориса Гребенщикова.
*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.
Генпрокуратура РФ
Музыка
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