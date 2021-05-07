Рэпер Слава КПСС решил стать депутатом Госдумы

Партия «Зеленая инициатива» получила еще одного кандидата в депутаты на выборах в Госдуму РФ. Выдвигаться от нее будет рэпер Слава КПСС. Музыкант заявил о своем намерении во время стрима на YouTube.

В список партии, уточнил сайт Ura.Ru в Telegram, войдет известный художник Вася Ложкин. Идут переговоры и о выдвижении в ГД РФ стилиста Сергея Зверева.

Лидер «зеленых» Руслан Хвостов подчеркнул, что Звереву готовы оказать помощь с выдвижением от партии.

«Зеленая альтернатива» сможет участвовать в выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей. Такое возможно, поскольку в 2020-м партия прошла в Законодательное собрание Челябинской области, получив там один мандат.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий избираться в парламент причастным к террористической или экстремистской организации. Речь в документе шла как об их руководстве, так и о рядовых членах, работниках и иных лицах.