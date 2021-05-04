Членам экстремистских организаций запретят избираться в Госдуму

Группа депутатов от «Единой России» и других фракций внесла в Госдуму законопроект о запрете избираться в парламент тем, кто причастен к террористической или экстремистской организации. Документ размещен на сайте Думы.

Его авторами указаны председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, член Высшего совета «Единой России» Андрей Исаев, бизнесмен, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа и другие.

Законопроект запрещает избираться в Государственную думу гражданам, «причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими», сказано в пояснительной записке.

Речь идет как о руководстве таких организаций, так и о рядовых членах, а также работниках и иных лицах, «причастных к деятельности» экстремистских и террористических организаций.

Имеются в виду те, кто давал организации деньги, предоставлял имущество, оказывал организационно-методическую, консультативную или иную помощь в течение трех лет до момента, когда суд признал организацию экстремистской, и это решение вступило в силу.