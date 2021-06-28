Рэпер Слава КПСС отказался идти в Госдуму

Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный по псевдонимам Гнойный и Слава КПСС, отказался идти на выборы в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». Об этом Ura.ru сообщил пресс-секретарь политдвижения Михаил Гайдай.

«Мы общались с ним, но к взаимопониманию не пришли, поэтому выдвигаться он не будет», — сказал собеседник издания.

Главной звездой партии вместо Машнова станет певица, победительница «Фабрики звезд — 5» Виктория Дайнеко. Ее включили в федеральную часть предвыборного списка. Если «Зеленая альтернатива» наберет 5% голосов и пройдет в Думу, Дайнеко получит депутатский мандат.

Партию основал член подмосковной Общественной палаты Руслан Хвостов. В 2016–2018 годах он был координатором экологического проекта в движении «Местные».

На региональных выборах 2020 года «Зеленая альтернатива» получила места в парламентах Республики Коми и Челябинской области, благодаря чему она может участвовать в думских выборах без сбора подписей.

В мае Слава КПСС сообщил о планах идти в Госдуму от «Зеленой альтернативы». Он говорил на стриме, что в партии оказались «очень хорошие ребята».