«Зеленая альтернатива» начала переговоры со Славой КПСС о выдвижении в Госдуму

В партии «Зеленая альтернатива» подтвердили, что сейчас ведут переговоры с рэпером Славой КПСС о возможном выдвижении артиста в качестве кандидата на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом пресс-секретарь партии Михаил Гайдай сообщил «360».

«Да, мы сейчас находимся в стадии переговоров. Но то, как это будет выглядеть, пока без подробностей», — сказал представитель «Зеленой альтернативы».

Гайдай сообщил, что официальное заявление по поводу кандидатов от партии на предстоящих выборах будет сделано позднее.

«Руководство в стадии переговоров, когда они завершатся, я тоже не в курсе», — объяснил пресс-секретарь.

Рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный как Слава КПСС, во время стрима в пятницу сообщил поклонникам, что намерен баллотироваться в Госдуму. Артист рассказал, что пообщался со своими друзьями из «Зеленой альтернативы». По словам рэпера, в партии оказались «очень хорошие ребята» — все вегетарианцы и веганы.

«Зеленая альтернатива» сможет участвовать в думских выборах без сбора подписей, так как получила представительство в заксобрании одного из регионов. В СМИ сообщали, что партия также может выдвинуть кандидатуры художника Васи Ложкина и стилиста Сергея Зверева.