Рэпер R. Kelly признан виновным в торговле людьми

Рэп-исполнитель Роберт Сильвестер Келли, известный под псевдонимом R.Kelly, признан виновным в рэкете и торговле людьми. Присяжные совещались более суток прежде, чем вынести решение, сообщило Reuters.

Рэперу грозит обязательный минимум в 10 лет за решеткой, но он может получить и пожизненное. Приговор будет оглашен 4 мая 2022 года.

Келли были предъявлены обвинения по девяти пунктам, из них по одному — в рэкете, и восьми — в нарушении закона, запрещающего перевозку людей через границы штата для занятия проституцией.

Обвинение в рэкете дало прокуратуре свободу действий для предъявления доказательств, которые в противном случае могли бы не подойти по сроку давности для судебного преследования.

Рэп-исполнитель, как отметили прокуроры, воспользовался своей известностью для вербовки жертв, в том числе и тех, которые были взяты прямо из толпы на его концертах, с помощью людей из его окружения.

Сам исполнитель неоднократно отрицал обвинения в сексуальном насилии.

Адвокаты Келли пытались выставить его обвинителей как бывших фанатов, которые чувствовали себя брошенными, когда потеряли его расположение, и что их секс с рэпером был добровольным.

Адвокат Келли Деверо Канник заявил журналистам, что защита разочарована. Он выразил уверенность в том, что с их стороны будет подана апелляция.

Помимо обвинительного приговора, Келли по-прежнему предъявлены федеральные обвинения в Чикаго, связанные с детской порнографией, а также обвинения штатов в Иллинойсе и Миннесоте, отмечено в материале.

В 2019 году R. Kelly уже подозревали в даче взятки государственному работнику. Речь тогда шла об истории 25-летней давности, когда он женился на 15-летней певице Алие. Прокуратура Нью-Йорка обвинила исполнителя в получении поддельного удостоверения личности для Алии. По версии прокуратуры, это стало возможным благодаря тому, что R. Kelly 30 августа 1994 года подкупил госчиновника в штате Иллинойс.