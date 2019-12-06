Американского исполнителя R. Kelly подозревают в даче взятки государственному работнику. Речь идет об истории 25-летней давности, когда он женился на 15-летней певице Алие.

Как написало издание Independent, прокуратура Нью-Йорка обвинила исполнителя в получении поддельного удостоверения личности для Алии. По версии прокуратуры, это стало возможным благодаря тому, что R. Kelly 30 августа 1994 года подкупил госчиновника в штате Иллинойс.

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Иными словами, певец достал документы, по которым Алия считалась совершеннолетней и могла выйти замуж за исполнителя. Ранее американские СМИ опубликовали документ, подтверждающий официальную регистрацию брака R. Кеllу и Алии.

Интересно, что их брак в итоге считался незаконным. Сама певица позже отрицала романтические отношения с R. Kelly. Алия была восходящей звездой американского шоу-бизнеса, но в 2001 году певица трагически погибла в авиакатастрофе. Ей было 22 года.

Эпизод с Алией является частью большого дела, открытого в отношении R. Kellу. Так, он обвиняется в сексуальных домогательствах, растлении несовершеннолетних, изготовлении детской порнографиии.