Знаменитости 28 февраля 2024, 17:00 Рэпер Matrang проведет год в наркологической клинике Shot: семья отправила рэпера Matrang в рехаб на год из-за проблем с наркотиками Lexlonger / Викимедиа

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Рэпер Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) проведет год в наркологической клинике. Его отправила в рехаб семья. Сейчас родственники музыканта открыли сбор средств на оплату дорогого лечения от зависимости, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам сестры рэпера, лечение должно быть долгим, чтобы музыкант научился справляться со своей зависимостью и начал жить заново. Стоимость лечения родственники не разглашают: говорят, что информация конфиденциальная.

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Покинувшего Россию рэпера Matrang задержали в Таиланде на острове Пхукет. Его остановили в кафе и немедленно забрали в отделение. Автор хита «Медуза» рассказал в соцсетях, что его оклеветал неизвестный подписчик. Оказалось, что у рэпера начались проблемы с наркотиками.