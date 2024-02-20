Мир 20 февраля 2024, 01:22 Полиция в Таиланде задержала покинувшего Россию рэпера Matrang Shot: рэпера Matrang задержали полицейские в Таиланде на острове Пхукет Pixabay

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Покинувшего Россию рэпера Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) задержали в Таиланде на острове Пхукет. Об этом он рассказал в обращении к поклонникам, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам музыканта, его оклеветал неизвестный подписчик, из-за чего деятельностью артиста заинтересовались местные правоохранители. По предварительным данным, рэпера задержали в кафе.

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Мужчину отвезли в отделение, чтобы проверить его документы. Он отметил, что из-за случившегося его могут отправить в Москву.

Ранее юмориста Максима Галкина* задержали на Бали. По словам комика, его «попросту вышвырнули» из Индонезии. Шутник прилетел в индонезийский аэропорт Денпасара и там его задержали. По данным полицейских, он находится в неком «черном списке».

* Максим Галкин признан иностранными агентом на территории России.