Рэпер Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией

Треки он записывал совместно с такими исполнителями, как Murovei, Смоки Мо, Deemars, V $ X V PRiNCE и NEMIGA. В песнях затрагивается тема борьбы с депрессией. Гуф рассказал, что сам знаком от этой проблемой, из-за этого последние полгода он не мог нормально заниматься творчеством.

«И только сейчас я это все отпустил окончательно», — уточнил исполнитель.

Ранее рэпер ST рассказал, чем занимается на самоизоляции и тяжело ли ему дается не выходить из дома. Исполнитель много спит, смотрит сериалы и дает онлайн-концерты. Он уже закончил просмотр «Молодого папы», «Нового папы». Сейчас увлечен «Миром дикого запада». По словам рэпера, давать концерты в онлайн-формате очень сложно. «Давать такие концерты очень тяжело, так как не получаешь обратной энергии от зрителя. Ты работаешь только с камерой, с которой и приходится обмениваться энергией», — объяснил ST. Певец сообщил, что так же, как и все, теряет деньги без выступлений и концертов.