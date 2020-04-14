Рэпер ST рассказал, как переживает самоизоляцию

Исполнитель много спит, смотрит сериалы и дает онлайн-концерты. Он уже закончил просмотр «Молодого папы», «Нового папы». Сейчас увлечен «Миром дикого запада».

По словам рэпера, давать концерты в онлайн-формате очень сложно.

«Давать такие концерты очень тяжело, так как не получаешь обратной энергии от зрителя. Ты работаешь только с камерой, с которой и приходится обмениваться энергией», — объяснил ST.

Певец сообщил, что так же, как и все теряет деньги без выступлений и концертов.