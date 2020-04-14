    14 апреля 2020, 16:07

    Рэпер ST рассказал, как переживает самоизоляцию

    Анастасия Кременчугская

    Рэпер ST рассказал НСН в эфире «Нашего радио», чем занимается на самоизоляции и тяжело ли ему дается не выходить из дома.

    Исполнитель много спит, смотрит сериалы и дает онлайн-концерты. Он уже закончил просмотр «Молодого папы», «Нового папы». Сейчас увлечен «Миром дикого запада».

    По словам рэпера, давать концерты в онлайн-формате очень сложно.

    «Давать такие концерты очень тяжело, так как не получаешь обратной энергии от зрителя. Ты работаешь только с камерой, с которой и приходится обмениваться энергией», — объяснил ST.

    Певец сообщил, что так же, как и все теряет деньги без выступлений и концертов.