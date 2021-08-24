Рэпер Элджей высказался о разводе с Ивлеевой в новой песне

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) выпустил новую песню, которую посвятил телеведущей Анастасии Ивлеевой. Недавно пара подтвердила свой развод.

Речь идет о песне «Она тебя любит». Поклонники посчитали, что текст песни адресован Ивлеевой. В композиции он показал свое настоящее отношение к ней. Исполнитель заявил, что больше не является пешкой бывшей жены, и попросил не следить за ним:

Я не твой, слышишь, больше я не твой!

Ты мне нравилась прежней!

Прошу, только никакой слежки.

Пойми, я больше не твоя пешка.

Прости, я орел, а ты — решка.

Я устал тебе говорить…

Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл.

Ивлеева ранее объяснила причины разрыва с Элджеем. По ее словам, проблемы появились во время изоляции. Тогда она поняла, что надо что-то менять. Пара разъехалась и встречалась раз в неделю. Однако в итоге эта мера только подтвердила то, что супругам надо расстаться. При этом телеведущая заявила, что еще очень любит своего бывшего мужа, но это больше похоже на чувства брата и сестры.

Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году. Первые слухи о разводе стали появляться в декабре 2020 года. Пара перестала носить кольца и выходить в свет вместе.