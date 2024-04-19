19 апреля 2024, 17:28
Рэпер DAVA попал в больницу
Блогер и рэпер Давид Манукян попал в больницу
Блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Dava, попал в больницу. Он рассказал об этом в своих социальных сетях.
Артист поделился фотографией из больницы и рассказал, что его ждет операция под общим наркозом. Других подробностей он не привел.
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Поклонники выразили беспокойство за здоровье шоумена, особенно в свете его недавнего заявления о завершении карьеры. Он сообщил об этом на шоу «Сокровища императора», которое назвал последним.
«Есть артисты, которые готовы до 70 лет прыгать по сцене. Я к этому не готов», — рассказал DAVA в беседе с Voice.
Ранее певец Филипп Киркоров обвинил Даву в двуличии. Между артистами в последнее время сложились неоднозначные отношения.
Бывшая девушка шоумена телеведущая Ольга Бузова призналась, что три года живет без отношений. После завершения ее последнего романа с Давой она полностью погрузилась в свою карьеру и творчество.
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