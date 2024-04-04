Знаменитости 04 апреля 2024, 13:09 Бузова призналась, что три года живет без отношений Телеведущая Бузова рассказала, что у нее три года нет отношений РИА «Новости»

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Телеведущая Ольга Бузова призналась, что уже три года находится в статусе свободной женщины. Себя она назвала сокровищем для будущего спутника жизни, сообщило издание kp.ru.

На пресс-показе фильма «Дождь из мужчин» в кинотеатре «Октябрь» Бузова заявила, что у нее три года нет близости с мужчиной. При этом ведущая отметила, что воспитана консервативно и до сих пор надеется встретить настоящую любовь.

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«Поэтому я верю в любовь, чувства и в то, что это будет особенно, по-настоящему. Более того, мой будущий мужчина, муж будет знать, что ему достался действительно бриллиант», — сказала Бузова.

В 2021 году, после завершения ее последних отношений с Давой, телеведущая полностью погрузилась в свою карьеру и творчество. Бузова добавила, что не хочет следовать образу жизни персонажа фильма, которого озвучила. Она не планирует постоянно искать новых партнеров, стремясь залечить внутреннюю пустоту и одиночество. По ее словам, такой путь не ведет к счастью.

Первым мужем ведущей стал футболист Дмитрий Тарасов в 2012 году, однако к декабрю 2016 года пара оказалась в состоянии развода. В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с блогером и музыкантом Давидом Манукяном, более известным как Дава, призвав своих поклонников воздержаться от вопросов о их личной жизни.

При этом Бузова наотрез отказалась регистрироваться на сайтах знакомств. Она поделилась, что не испытывает дефицита мужского внимания.