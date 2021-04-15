«Поедем тайными тропами». Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»

Актриса и режиссер Рената Литвинова озвучила автомобильное ведение по маршруту на сервисе «Яндекс.Карты». Подсказки водителям она дает в своей узнаваемой манере — с мхатовскими паузами, личными словами и акцентами.

Представители сервиса пояснили, что Литвинова стала первой участницей нового проекта «Яндекс.Карт», в рамках которого озвучивать маршрут будут известные люди, сообщил ТАСС.

Озвучивание от актрисы можно включить в личном профиле. Для этого нужно зайти в раздел «Настройки», открыть «Маршруты», а затем выбрать «Звук» и «Голос».

«Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова», — скажет она в начале поездки.

Среди других фраз, которые использует актриса, есть и такие обороты: «Поедем тайными тропами — маршрут перестроен», «Вернулись в кадр — мы снова на маршруте», «Такой вот коленкор — впереди авария», «Можем мы себе позволить проехать красиво — по платной дороге».