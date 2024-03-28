Знаменитости 28 марта 2024, 18:52 Ремейк «Холопа» с Серканом Болатом снимут в Турции Ремейк фильма «Холоп» снимут в Турции с Керемом Бюрсином в главной роли HFPA PHOTOGRAPHER / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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В Турции адаптируют один из самых кассовых фильмов в истории России. В новой версии комедии «Холоп» главную роль получил актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

В турецкой версии будет соблюдена концепция о перевоспитании мажора. В центре сюжета окажется избалованный наследник из Стамбула по имени Мете. Он попадает в город времен расцвета Османской империи в XVI веке.

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Производство картины взяли на себя турецкая кинокомпания Kunay Film и российская студия Yellow, Black and White. Старт съемок наметили на июнь. Режиссером проекта выступит Онур Унул.

Ранее звезду «Холопа» Милоша Биковича лишили роли в американском сериале «Белый лотос». Телекомпания НВО приняла такое решение из-за критики в социальных сетях.