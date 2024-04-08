Знаменитости 08 апреля 2024, 18:58 Регине Тодоренко запретили разговаривать Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что потеряла голос из-за болезни Фото: Telegram-канал «Регина Путешественница» / Соцсети

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Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на потерю голоса. Об этом звезда написала в своем Telegram-канале.

Тодоренко выразила беспокойство по поводу потери голоса, который является ключевым инструментом в ее профессии. Что стало причиной, она не знает. Регина предположила, что могла заразиться от своего младшего сына около недели назад.

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«Уж не понятно, что это за хворь, но у меня она проявилась отсутствием какого-либо звука. А я сейчас работаю почти каждый день, бывают короткие смены, а уж если полный день — пиши пропало…» — пожаловалась Тодоренко.

Она обращалась к врачу перед началом съемок нового шоу «Новая Фабрика звезд» для проверки состояния связок. Однако спустя неделю после визита к специалисту ее голос так и не восстановился. Несмотря на прием лекарств и проведение капельниц, положительного результата добиться не удалось.

Тодоренко отметила, что врач также рекомендовал ей один из самых сложных методов лечения — не разговаривать.

«Доктор прописал „молчание“, но как?» — поделилась артистка.

Недавно певец Филипп Киркоров назвал Тодоренко «неумолкающим существом», а певица Валерия дала ей прозвище «мозгополоскушка».