Знаменитости 01 апреля 2024, 02:30 Валерия дала Регине Тодоренко на шоу «Маска» необычную кличку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поведение члена жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ Регины Тодоренко стало поводом для шуток со стороны ее коллег по судейству. В седьмом выпуске музыкального проекта телеведущая рассказала, какое прозвище ей дала певица Валерия.

После выступления участника, скрывающегося под костюмом Енота, ведущий шоу Вячеслав Макаров рассказал, что у него появилась «зависимость» от клубники в шоколаде.

Реклама

Тодоренко в ответ призналась, что стала «зависима» от стирки.

«Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь», — предложила она.

После этого Енот пошутил, что Тодоренко «тоже полоскушка». После этого Киркоров отметил, что «на уши она точно полоскушка».

«Валерия мне говорит, что я мозгополоскушка», — добавила Регина.

Ранее Тодоренко назвала певца Филиппа Киркорова пожилым, таким образом подшутив над коллегой. Сам же Киркоров обратился к ней, назвав «неумолкающим существом».