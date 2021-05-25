Регина Тодоренко захотела уехать из России

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что хочет уехать из России. Об этом сообщила газета «Собеседник».

По данным сайта «Утро.ру», она отметила, что хотела бы переехать в Великобританию, Америку или Индонезию.

Тодоренко пожаловалась, что ее супруг Влад Топалов не имеет особой популярности в России. Она считает, что в других странах его бы лучше оценили, как исполнителя.

Ведущая отметила, что пока это только далекие планы, так как у них достаточно много дел в России.

Ранее Владу Топалову сделали операцию, которая продолжалась гораздо дольше запланированного. Об этом сообщила его жена, телеведущая Регина Тодоренко.

Из-за чего Топалова оперировали, супруга не уточнила. Она добавила, что Влад находится в хирургическом отделении, его состояние стабилизируется. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что сейчас ждет заключение врачей. Пара старается положительно смотреть на произошедшее. Тодоренко отметила, что «такие ситуации как операция устраивают настоящую встряску, пробуждают заснувшие вулканы чувств».