facebook_pixel
    25 мая 2021, 17:13

    Регина Тодоренко захотела уехать из России

    Дарья Морозова

    Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что хочет уехать из России. Об этом сообщила газета «Собеседник».

    Регина Тодоренко захотела уехать из России

    По данным сайта «Утро.ру», она отметила, что хотела бы переехать в Великобританию, Америку или Индонезию.

    Тодоренко пожаловалась, что ее супруг Влад Топалов не имеет особой популярности в России. Она считает, что в других странах его бы лучше оценили, как исполнителя.

    Ведущая отметила, что пока это только далекие планы, так как у них достаточно много дел в России.

    Ранее Владу Топалову сделали операцию, которая продолжалась гораздо дольше запланированного. Об этом сообщила его жена, телеведущая Регина Тодоренко.

    Из-за чего Топалова оперировали, супруга не уточнила. Она добавила, что Влад находится в хирургическом отделении, его состояние стабилизируется. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что сейчас ждет заключение врачей. Пара старается положительно смотреть на произошедшее. Тодоренко отметила, что «такие ситуации как операция устраивают настоящую встряску, пробуждают заснувшие вулканы чувств».