Тодоренко рассказала, что «чуть не потеряла» Влада Топалова на операционном столе
Певцу Владу Топалову сделали операцию, которая продолжалась гораздо дольше запланированного. Об этом сообщила его жена, телеведущая Регина Тодоренко.
«Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы!» — написала она в Instagram.
Из-за чего Топалова оперировали, супруга не уточнила. Она добавила, что Влад находится в хирургическом отделении, его состояние стабилизируется. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что сейчас ждет заключение врачей. Пара старается положительно смотреть на произошедшее.
Тодоренко отметила, что «такие ситуации как операция устраивают настоящую встряску, пробуждают заснувшие вулканы чувств, заставляют обратить внимание на детали, и радоваться каждой улыбке и взгляду любимого человека».
Ранее операцию сделали звезде «Дома-2» Ольге Бузовой. Пластический хирург предположил, что это могла быть липосакция.