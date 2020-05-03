Джоан Роулинг пожертвовала огромную сумму на благотворительность в День Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг, автор эпопеи о Гарри Поттере, пожертвовала один миллион фунтов стерлингов на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Об этом она объявила в день, когда миллионы поклонников франшизы отмечают годовщину битвы за Хогвартс, прошедшей по книге 2 мая 1998 года.

«Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £1 млн», - написала Роулинг на своей странице в Twitter.

Сумму распределят между двумя британскими организациями, одна из которых помогает бездомным, а другая — жертвам домашнего насилия. Обе оказались в трудном положении из-за пандемией и ограничительных мер.

Битва за школу Хогвартс является финальным эпизодом долгого и жестокого противостояния в мире книг о мальчике-волшебнике. В ней погибло много любимых читателями персонажей. Негласно поклонниками было решено, что 2 мая станет Международным днем Гарри Поттера.

Книги «Гарри Поттер» выходили с 1997 по 2007 год, их общий тираж превысил 500 миллионов экземпляров.