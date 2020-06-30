«Он самоустранился». Юрист рассказал о деталях развода Пелагеи и Телегина

Решить все вопросы в досудебном порядке и развестись мирно у певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не получилось. Как рассказал юрист, оформлявший их мировое соглашение, все дело в том, что спортсмен «самоустранился» когда был нужен артистке.

Как пишет издание «StarHit», Пелагея вынуждена подать на алименты, так как Телегин «полностью самоустранился» и практически перестал интересоваться их трехлетей дочерью.

«За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез», — рассказал юрист.

Последней точкой для артиски стала смерть близкого друга, когда она попросила Ивана быть рядом на похоронах. Но и тут хоккеист не проявил понимания. Супруги поругались и «это стало началом конца». Вопрос о разделе имущества звезд решит суд.

9 июля Никулинский суд Москвы будет рассмотрено по существу дело о разводе между Телегиным и Пелагеей. Пелагея требует от супруга алиментов. Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, о расставании они объявили в конце 2019-го.