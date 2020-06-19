Пелагея может потребовать алименты в 1,5 миллиона

Пелагея подала на Телегина иск «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка». С учетом доходов спортсмена, певица может получать около 1,5 миллиона рублей на воспитание дочери.

Адвокат хоккеиста намерен предложить Пелагее фиксированную «компромиссную» сумму в размере 500-700 тысяч рублей. Сторона защиты Телегина предоставит документы о наличии еще одного ребенка, предположило издание.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — заявила Пелагея.

Супруги не делили имущество, у каждого останется своя квартира. Телегин обещал участвовать в жизни и воспитании трехлетней Таисии, несмотря на новую возлюбленную, написал inforeactor.