«Развитие остановилось». Моргенштерн оскорбил бойцов MMA

Бойцы MMA — это люди, которые остановились в развитии на уровне 10-летних детей. Им необходимо срочно повзрослеть. Такое заявление сделал рэпер Алишер Моргенштерн в интервью YouTube-каналу «Руки Выше», говоря о спортсменах, которые его недолюбливают.

«Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку, я бы сказал. Мы коллеги по цирку. Главное, чтобы бойцы это тоже понимали. Если они искренне предъявляют мне что-то и ненавидят — я им соболезную, потому что, видимо, у них развитие остановилось <…> на уровне 10-11 [лет]», — сказал Моргенштерн.

Он пожелал бойцам-хейтерам повзрослеть и признался, что понимает тех, кто набрасывается на него ради хайпа.

В конце июля глава промоушена Хардкор ММА Анатолий Сульянов сообщил о контракте с Моргенштерном. Рэпер подтвердил эту информацию на своей странице в Instagram. Ранее музыкант не раз негативно высказывался о смешанных единоборствах и предлагал запретить бои. За подобные высказывания он получил в свой адрес колкости от бойца Александра Шлеменко. Тогда Моргенштерн заявил, что готов выйти в октагон против своего оппонента за 20 миллионов долларов.