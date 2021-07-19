Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA

Глава промоушена Хардкор ММА Анатолий Сульянов в своем Instagram сообщил о подписании контракта с известнейшим российским рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев). Эту информацию в своем аккаунте соцсети подтвердил исполнитель.

В опубликованном Сульяновым ролик оппоненты обсуждают, за какую сумму рэпер вошел бы в октагон. Затем они договариваются, что контракт на выступления фактически заключен.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже. Варианты по оппонентам в комменты», — написал Сульянов.

Моргенштерн неоднократно негативно высказывался о ММА и предлагал бои запретить. Ему отвечал колкостями боец Александр Шлеменко.

Моргенштрен, несмотря на свое негативное отношение к ММА, заявил, что готов встретиться с ним за 20 миллионов долларов. Сам боец заявил, что встреча продлилась бы «ноль секунд».

«По причине того, что вряд ли он вообще состоится. Тем более что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит», — заявил Шлеменко.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко за клип на песню «Новая волна» назвал Моргенштерна безмозглым.