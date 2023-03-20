Знаменитости 20 марта 2023, 01:58 «Разрыдалась от счастья». Надежда Бабкина назвала самый главный в жизни подарок Артистка Надежда Бабкина назвала самым главным подарком в жизни рождение внука РИА «Новости»

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Народная артистка Надежда Бабкина 19 марта отметила день рождения. Певице исполнилось 73 года. В беседе с РИА ФАН она рассказала о самом памятном подарке, который получила в жизни.

«В 2010 году я получила самый памятный подарок, которым стал мой старший внук Георгий, появившийся на свет 18 марта 2010 года. В канун моего юбилея 19 марта», — рассказала Бабкина.

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Он отметила, что теперь они с внуком по очереди отмечают дни рождения. Также артистка подчеркнула, что сама придумала имя для внука. Когда Бабкина узнала, что в скором времени станет бабушкой, она предложила назвать ребенка, в том случае если родится мальчик, Георгием — в честь своего отца. Родители сначала не соглашались, поскольку думали назвать мальчика Степаном.

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«И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную юбилей в Метрополе. В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: „Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем“. Тут уж я не выдержала и разрыдалась от счастья», — вспомнила певица.

Певица Слава призналась, что рада стать бабушкой. Ее дочь Александра Морозова на протяжении года задавала наводящие вопросы, а также всячески намекала на пополнение в семье. Для Славы эта новость не стала неожиданностью. В ноябре 2022 года старшая дочь Славы вышла замуж за Андрея Дедова. Новость о беременности она узнала во время отдыха в Турции.