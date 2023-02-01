Знаменитости 01 февраля 2023, 13:22 Певица Слава рассказала, что рада своему новому статусу бабушки Слава: я буду в гастрольном туре, но все равно сорвусь, чтобы увидеть внучка или внучку РИА «Новости»

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В скором времени певица Слава отправится в большой гастрольный тур, а ее дочь Александра Морозова вот-вот станет молодой мамой. О том, какие эмоции испытывает певица от своего нового статуса бабушки, рассказал сайт teleprogramma.pro.

Слава призналась, что рада стать бабушкой. Даже если она не застанет рождение внука или внучки, то все равно сорвется с гастролей и приедет повидать новорожденного.

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«Да, в это время я буду в большом гастрольном туре, но все равно сорвусь и полечу, чтобы как можно быстрее увидеть, обнять, поцеловать внучка или внучку. И Сашуньку. Дай бог, все будет в порядке. Это главное», — сказала она.

Артистка отметила, что морально была готова стать бабушкой. Ее дочь Саша на протяжении года задавала наводящие вопросы, а также всячески намекала на пополнение в семье. Для Славы эта новость не стала неожиданностью.

В ноябре 2022 года старшая дочь Славы Саша Морозова вышла замуж за Андрея Дедова. Новость о беременности она узнала во время отдыха в Турции.

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