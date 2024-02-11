Знаменитости 11 февраля 2024, 23:13 Собчак подаст в суд на НТВ Собчак решила подать в суд на НТВ икс о защите чести и достоинства РИА «Новости»

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Журналистка Ксения Собчак сообщила, что намерена подать в суд на телеканал НТВ иск о защите чести и достоинства. Поводом послужил выход фильма «Собчак: на личности». О своем решении Блогер написала в своем Telegram-канале.

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из YouTube и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг», — написала Собчак.

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Журналистка отметила, что НТВ в очередной раз «пережевывает» ее личную жизнь 20-летней давности. Фильм о ней она назвала «натяжкой совы на глобус». Авторы ролика припомнили ей старинное интервью 2017 года, а также ее фотографию в желто-синем купальнике в 2018 году. Не забыли и о ДТП, в которое попала Собчак в автомобиле такси. Блогер заявила, что вся «расследовательская» информация взята из ее соцсетей.

«Но под тревожную музыку и с фирменной НТВшной подачей даже то, что за февралем последует март, становится разоблачением мирового масштаба», — сыронизировала Собчак.

После интервью российского президента Владимира Путина Такеру Карлсону Собчак призналась, что ей снились кошмары. Блогер отметила, что после просмотра видео ей снились «адовы сны».